بوتين: روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ضد أي اعتداء

المصدر: رويترز

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لوَّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، باستخدام الأسلحة النووية في حال هاجمتها أي دولة، وأن أي هجوم تقليدي على روسيا بدعم من قوة نووية سيعتبر هجوماً مشتركاً.

وأوضح بوتين في بداية اجتماع لمجلس الأمن الروسي حضره كبار المسؤولين أن مقترحات قُدمت لإدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وأنه يود التأكيد على واحدة من التعديلات الرئيسية المقترحة.

وقال: "من ضمن المقترحات اعتبار العدوان على روسيا من أي دولة غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية".

وأضاف: "شروط انتقال روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية محددة بوضوح أيضاً، وموسكو ستدرس هذه الخطوة إذا رصدت بداية إطلاق مكثف لصواريخ أو طائرات مقاتلة أو مسيرة نحوها".

وأشار إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت هي أو روسيا البيضاء لأي عدوان، بما في ذلك الاعتداءات باستخدام الأسلحة التقليدية.

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