لبنان.. قصف إسرائيلي مستمر وحزب الله يستهدف "الموساد" والنزوح يتواصل

المصدر: رويترز

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تواصلت الغارات الإسرائيلية على لبنان لليوم الرابع توالياً، فيما أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية وابلاً من الصواريخ صوب إسرائيل في أعنف تبادل لإطلاق النار بين العدوين اللدودين.

وأعلن حزب الله استهداف مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) قرب تل أبيب بصاروخ باليستي.

وعبّر زعماء من دول في أنحاء العالم عن قلقهم من التصاعد الحاد في القتال مع ارتفاع عدد القتلى في لبنان. وبدأ تبادل إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود بالتزامن مع بدء الحرب في قطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي أعنف ضرباته الجوية في عام على لبنان هذا الأسبوع مستهدفاً قيادات لحزب الله ومئات المواقع في عمق لبنان كما أطلق حزب الله وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل.

وفر مئات الآلاف من اللبنانيين من منازلهم وامتلأت المستشفيات بالجرحى منذ تكثيف القصف يوم الاثنين مما تسبب في مقتل أكثر من 550 شخصا في أدمى يوم في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ولم يهدأ تبادل إطلاق النار اليوم الأربعاء. وقالت إسرائيل إن طائراتها الحربية تنفذ ضربات مكثفة على جنوب لبنان وفي سهل البقاع.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وفي مناطق أخرى بوسط إسرائيل ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات.

وكان هذا أول استهداف صاروخي لتل أبيب من جانب حزب الله منذ اندلاع الحرب، وهي خطوة قد تؤدي إلى تصعيد الهجمات الإسرائيلية.

ويحمل حزب الله الموساد مسؤولية عمليات اغتيال وقعت مؤخرا لعدد من قادته. كما يتهمه بتنفيذ عملية نوعية الأسبوع الماضي فجّر فيها أجهزة اتصالات لا سلكية يستخدمها أعضاء حزب الله. وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 39 وإصابة ثلاثة آلاف تقريبا. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف ضلوعها في الأمر.

ويشير إحصاء لرويترز استنادا إلى بيانات من وزارة الصحة اللبنانية إلى ارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على لبنان اليوم الأربعاء إلى 23 إضافة إلى إصابة نحو 50.

ووسعت إسرائيل المناطق التي تستهدفها منذ مساء أمس الثلاثاء إذ وصلت الهجمات للمرة الأولى إلى بلدة الجية جنوبي بيروت مباشرة.

كما وقعت ضربات على بنت جبيل وتبنين وعين قانا في الجنوب وبلدة جون في قضاء الشوف قرب مدينة صيدا في الجنوب والمعيصرة في قضاء كسروان.

فرار

وقال وزير الخارجية اللبناني إن ما يصل إلى نصف مليون شخص تقريبا نزحوا في لبنان.

وفي بيروت، لجأ آلاف النازحين الفارين من جنوب لبنان إلى المدارس والمباني الأخرى.

وأجلى الجيش اللبناني أكثر من 60 شخصا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء من بلدة علما الشعب المسيحية الواقعة على الحدود مع إسرائيل، وذلك في أعقاب ضربات مكثفة خلال الليل.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن منطقة الجليل شمال إسرائيل تعرضت لوابل من صواريخ حزب الله صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن رشقة واحدة تضمنت إطلاق 40 صاروخا تم استهداف بعضها في الجو بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة أو اخترق الدفاعات الجوية صوب مناطق مأهولة.

تركيز

وبدأت الأعمال القتالية بتبادل شبه يومي لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد اندلاع الحرب في أكتوبر بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة، ويقول حزب الله إنه ينفذ عملياته تضامناً مع حماس.

وتحول تركيز إسرائيل حاليا إلى الجبهة الشمالية وجنوب لبنان.

وجرى إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان، وجعلت الحكومة عودتهم هدفا للقتال مع حزب الله، بينما قالت الجماعة اللبنانية إنها لن تتراجع إلى ان تنتهي الحرب في قطاع غزة.

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