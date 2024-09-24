الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة لبنان فوراً

المصدر: رويترز

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حثت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها الموجودين في لبنان، على المغادرة فوراً، تحسباً لتوقف الطيران من البلد الذي يشهد تصاعداً في الأعمال العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله".

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن على الأمريكيين الموجودين في لبنان المغادرة الآن ما دامت الرحلات الجوية متاحة.

وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز): "نريد التأكيد على أنه لا تزال هناك خيارات (رحلات) تجارية متاحة للأمريكيين للمغادرة، ويجب أن يغادروا الآن ما دامت هذه الخيارات متاحة"، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين.

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