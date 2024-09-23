«خطة نصر» زيلينسكي تتضمن انضمام أوكرانيا لـ «الناتو»

المصدر: (كييف - د ب أ)

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من المقرر أن يدفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتقديم دعوة رسمية لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، والالتزام بتوفير إمدادات مستمرة من الأسلحة المتقدمة، كجزء من «خطة النصر» التي يطرحها الرئيس الأوكراني، لإنهاء الحرب مع روسيا.

ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي الخطة، التي تطالب أيضاً بمسار واضح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ترتيبات اقتصادية وأمنية أخرى، إلى بايدن، عندما يجتمعان في واشنطن، في 26 سبتمبر، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، عن مصادر مطلعة. وقبل بدء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غداً، يخطط زيلينسكي لزيارة مصنع في بنسلفانيا، ينتج الذخائر الأكثر احتياجاً لبلاده.

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