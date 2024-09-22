أوكرانيا تؤكد ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 642 ألفاً و420 جندياً

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 642 ألفاً و420 جندياً، بينهم 1500 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 8768 دبابة، منها 22 دبابة أمس، و17222 مركبة قتالية مدرعة، و18333 نظام مدفعية، و1195 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و949 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و15628 طائرة مسيَّرة، و2595 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و25023 من المركبات وخزانات الوقود، و3144 من وحدات المعدات الخاصة.

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