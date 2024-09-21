زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب تايوان.. ولا تقارير عن أضرار

المصدر: رويترز

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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في جزيرة هوالين التايوانية أن زلزالا بقوة 5.3 درجات ضرب الجزيرة الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد التي يقطنها عدد قليل من الأشخاص، ولا توجد تقارير بعد عن حدوث أضرار.

وذكرت الإدارة أن الزلزال هز مباني في العاصمة تايبه، مشيرةً إلى أنه وقع على عمق 17 كيلومتراً.

وتقع تايوان قرب نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين وهي عرضة للزلازل.

وتعرضت هوالين في أبريل لأكبر زلزال يضرب تايوان منذ 25 سنة على الأقل. ولقي تسعة حتفهم وأصيب أكثر من 900.

ولقي ما يزيد على 100 شخص حتفهم في زلزال في جنوب تايوان في 2016، بينما أسفر زلزال بقوة 7.3 درجات عن مقتل ما يربو على ألفي شخص في 1999.

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