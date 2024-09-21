زيلينسكي يوقع على قانون يزيد الإنفاق العسكري لـ90.5 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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وقَّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون مرَّره البرلمان يقضي بزيادة مخصصات الجيش ودعمه في خوض القتال ضد الهجوم الروسي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن القانون الجديد يزيد الإنفاق العسكري بواقع 500 مليار هريفنا (نحو 12 مليار دولار)، مشيرةً إلى أنه سيتم تمويل هذه الزيادة بقروض وضرائب وزيادة في الرسوم على التبغ والوقود. ومن المقرر استخدام هذه الزيادة لدفع بدلات أفراد الجيش في الخطوط الأمامية هذا الشهر.

وكان البرلمان الأوكراني قد مرَّر ميزانية تكميلية، يوم الأربعاء الماضي، للوفاء بالتزامات الحرب المستمرة، وتلك الميزانية ستزيد الإنفاق، بواقع نحو 13% إلى ما يعادل أكثر من 90.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأوكرانيا.

ولا تزال الحرب مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف. وتقول أوكرانيا إنها حصلت على أكثر من 98 مليار دولار، في صورة مساعدات مالية من الخارج، منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

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