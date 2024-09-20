أوكرانيا تحظر على العسكريين وكبار المسؤولين استخدام "تليغرام"

المصدر: د ب أ

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حظرت أوكرانيا على العسكريين وكبار المسؤولين في الدولة وموظفي شركات الدفاع ومرافق البنية التحتية الهامة تثبيت تطبيق خدمة تبادل الرسائل "تليغرام" أو استخدامه على أجهزة رسمية لأسباب "أمنية".

وأفاد بيان للبرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، بأن القرار اتخذه مركز تنسيق الأمن السيبراني التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع.

يُستثنى من هذا التوجيه الأفراد الذين تتطلب مهامهم التواصل عبر تطبيق تليغرام.

وقال أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع، إن هذا التوجيه يخص أساسا أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في العمل.

وأضاف أن التوجيه لا يشمل الهواتف المحمولة الخاصة.

ولطالما حذر جهاز الاستخبارات الأوكراني وهيئة الأركان العامة الأوكرانية من أن الأجهزة الروسية تستخدم تطبيق تليغرام لشن هجمات إلكترونية، وقرصنة معلومات، وتهريب برمجيات خبيثة، وحتى تحديد مواقع الأجهزة، التي تصبح بعد ذلك هدفا سهلا لهجمات صاروخية.

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