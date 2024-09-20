أول تعليق من أمريكا حول الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

المصدر: د ب أ

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أعلن جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إنه لم يكن على علم بأي إخطار مسبق من إسرائيل للولايات المتحدة عن غارة الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة ، حسبما ذكر موقع (أكسيوس) الإخباري الأمريكي.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم على بيروت، لكنها أحاطت مسؤولين أمريكيين كبار بالأمر بعد شن الغارة على الفور.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 59 آخرون في الهجمات على الضاحية الحنوبية لبيروت التى تنسب إلى إسرائيل.

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