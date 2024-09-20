بلغاريا تنفي علاقتها بتصنيع أجهزة البيجر المستخدمة في هجوم لبنان

المصدر: رويترز

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أكد جهاز الأمن البلغاري، اليوم، أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) في بلغاريا من تلك التي استخدمت في هجوم لبنان.

وقالت السلطات البلغارية، أمس، إن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فتحت تحقيقاً في احتمال وجود صلة لإحدى الشركات ببيع أجهزة البيجر لجماعة حزب الله اللبنانية التي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم متزامن.

كان جهاز الأمن في بلغاريا قد أوضح، أمس، أنه سيحقق مع شركة مرتبطة ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) لجماعة حزب الله اللبنانية التي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم منسق.

وقالت وكالة أمن الدولة البلغارية، في بيان، إنها تعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق في دور شركة مسجلة في الدولة، دون تسميتها.

وذكرت تقارير إعلامية بلغارية أن شركة نورتا جلوبال المحدودة، ومقرها صوفيا، سهّلت بيع أجهزة البيجر التي انفجرت في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أربعة آلاف آخرين.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لصور لأجهزة بيجر مدمرة أن تصميمها يتوافق مع أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تصنعها شركة جولد أبوللو التايوانية.

وقالت جولد أبويلو، أول من أمس، إن أجهزة البيجر صنعتها شركة بي.إيه.سي للاستشارات، ومقرها بودابست.

لكن موقع «تيليكس» المجري الإخباري قال إن نورتا سهّلت البيع بالفعل، نقلاً عن مصادر.

وقالت وكالة أمن الدولة إنها لم ترصد أي شحنات من أجهزة البيجر المشتبه بها على الأراضي البلغارية.

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