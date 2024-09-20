ترامب: إسرائيل ستزول من الوجود خلال عامين إذا فازت هاريس

المصدر: رويترز

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أكد دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن إسرائيل ستزول من الوجود خلال عامين إذا فازت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأوضح ترامب، أمس، إنه إذا خسر انتخابات الخامس من نوفمبر أمام هاريس، فإن المسؤولية ستقع جزئياً على الناخبين اليهود.

وفي أثناء حديثه أمام القمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن، تحسر الرئيس السابق بسبب تراجع الأصوات المؤيدة له مقارنة مع هاريس بين اليهود الأمريكيين.

وقال إنه من المرجَّح أن تزول إسرائيل من الوجود في غضون عامين إذا فازت هاريس في الانتخابات، وسيكون اليهود مسؤولين جزئياً عن هذه النتيجة؛ لأنهم يميلون إلى التصويت للديمقراطيين.

وأضاف: «إذا لم أفز بهذه الانتخابات، سيكون لليهود يد في ذلك إذا حدث لأنه إذا صوت 40 بالمئة، أعني 60 بالمئة من الناس للعدو، فإن إسرائيل في رأيي ستزول من الوجود في غضون عامين».

وكان ترامب يشير لاستطلاع قال إنه أظهر أن هاريس حصلت على 60 بالمئة من الأصوات بين اليهود الأمريكيين.

كما عبَّر عن استيائه من حصوله على أقل من 30 بالمئة من الأصوات بين اليهود الأمريكيين في انتخابات 2016 التي فاز بها، وانتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

ولم يتضح ما هو الاستطلاع الذي استشهد به الرئيس السابق، لكن استطلاع رأي حديثاً أجراه مركز بيو للأبحاث وجد أن اليهود الأمريكيين يفضلون هاريس على ترامب، بنسبة 65 بالمئة مقابل 34 بالمئة.

وأدلى ترامب بتعليقات مماثلة في قمة منفصلة بواشنطن في وقت سابق من أمس الخميس، وكانت مخصصة لمحاربة معاداة السامية في الولايات المتحدة.

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