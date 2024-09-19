بوتين: روسيا تعمل على مضاعفة إنتاج الطائرات المسيرة 10 أمثال

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل على زيادة إنتاج الطائرات المسيرة بنحو 10 أمثال إلى ما يقرب من 1.4 مليون خلال العام الجاري، في محاولة لضمان انتصار القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

ومنذ أرسلت روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير 2022، ركزت في الحرب إلى حد بعيد على القصف المدفعي والهجمات باستخدام الطائرات المسيرة على امتداد جبهة شديدة التحصين تمتد لمسافة 1000 كيلومتر وتضم مئات الآلاف من الجنود.

وقال بوتين: "تسلمت القوات المسلحة في المجمل نحو 140 ألف طائرة مسيرة من مختلف الأنواع في 2023... ومن المقرر هذا العام زيادة إنتاج الطائرات المسيرة بصورة كبيرة. أو بالأحرى، إلى ما يقرب من عشرة أمثال".

وأضاف بوتين في اجتماع في سان بطرسبرج بخصوص إنتاج الطائرات المسيرة: "من يتحرك أسرع لتحقيق تلك المطالب في ساحة المعركة سينتصر".

وأوضح أن روسيا تحقق تقدماً أسبوعياً تقريباً في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وتحتاج أيضاً إلى تطوير الدفاعات في مواجهتها، وبالأخص فيما يتعلق بتكنولوجيا رصد الطائرات المسيرة المهاجمة والتشويش عليها ثم إسقاطها.

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