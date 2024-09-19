وزير الدفاع الإسرائيلي: دخلنا مرحلة جديدة من الحرب مع حزب الله

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية ضد جماعة حزب الله اللبنانية، رغم أن المرحلة الجديدة من القتال تتضمن مخاطر كبيرة.

وأضاف في بيان: "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص كبيرة ولكن هناك مخاطر جمة أيضاً.. حزب الله يشعر بالملاحقة وسوف تستمر العمليات العسكرية".

وأضاف: "هدفنا هو ضمان عودة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى ديارهم. ومع مرور الوقت، سيدفع حزب الله ثمناً متزايداً".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز