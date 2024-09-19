استقرار سعر النفط في ظل مؤشرات على تراجع الطلب الأمريكي

المصدر: د ب أ

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استقرت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات اليوم الخميس في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون مؤشرات ضعف الطلب الأمريكي مقابل خفض سعر الفائدة الرئيسية الأمريكية أمس بمقدار نصف نقطة مئوية وهو ما يزيد على أغلب التوقعات التي كانت ربع نقطة مئوية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 74 دولار للبرميل، واقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي من 71 دولار للبرميل، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب الأمريكي على البنزين إلى أقل من 9 ملايين برميل يوميا، كما تراجع استهلاك وقود الطائرات للأسبوع الثالث على التوالي بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس.

وتراجع سعر خام برنت بنحو 15% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وزيادة الإمدادات العالمية. وفي حين خفض مجلس الاحتياط الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قال جيروم باول رئيس المجلس إنه لا ينبغي لأحد اعتبار هذه الخطوة "مسار جديد" نحو خفض سريع للفائدة.

من ناحيته قال فاندانا هاري مؤسس شركة فاندا إنسايتس في سنغافورة إن "ارتفاع أسعار النفط في بداية الأسبوع الحالي كان نتيجة لتوقعات خفض الفائدة الأمريكية".

وفي الشرق الأوسط قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الحرب الإسرائيلية في لبنان دخلت "مرحلة جديدة"، وأن القوات الإسرائيلية ستنقل تركيزها من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان، وهو ما يثير المخاوف من احتمال نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني واحتمال اتساعها وتحولها إلى حرب إقليمية أكبر مع إيران وهو ما يؤثر على إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط التي تنتج حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط.

وبحلول الساعة 12 و11 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة سجل سعر خام برنت تغييرا طفيفا ليبلغ 73.67 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 70.81دولارا للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.



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