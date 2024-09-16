بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى 2.4 مليون فرد

المصدر: د ب أ

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قرّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة عدد أفراد الجيش الروسي للمرة الثالثة منذ بدء الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد.

وبموجب مرسوم رئاسي جديد، سيتم رفع العدد الإجمالي للقوات إلى 2.39 مليون فرد، مع زيادة عدد الجنود إلى 1.5 مليون جندي.

وكان بوتين قد رفع في ديسمبر الماضي هدف الجيش إلى 2.2 مليون فرد، من بينهم 1.33 مليون جندي، ما يشير إلى زيادة كبيرة في القوة العسكرية منذ بداية الحرب. هذا التغيير الجديد يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعدد الذي كان موجوداً في بداية النزاع والذي كان يتجاوز قليلاً مليون جندي.

ولم تصدر رد فعل فوري من وزارة الدفاع الروسية بشأن هذه الزيادة، ولكن الوزارة كانت قد أكدت في الزيادة السابقة أن التغطية ستكون من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين.

يُذكر أن الرئيس بوتين قد أمر في سبتمبر 2022 بتعبئة جزئية للجيش رداً على سلسلة من الهزائم العسكرية التي تعرضت لها القوات الروسية، ما أثار استياء واسعاً بين المواطنين ودفع العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً.

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