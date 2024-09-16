وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره المصري لبحث النزاع في الشرق الأوسط

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في موسكو اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه من المتوقع أن يولي الجانبان اهتماما خاصا بتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والتركيز على جدول الأعمال الثنائي.

وفي تصريح لوكالة تاس، قال سفير مصر لدى روسيا نزيه النجاري إن المحادثات ستشمل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.

وأضاف: "بالتأكيد، الوضع في فلسطين وقطاع غزة يمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا، تماما مثل الوضع في المنطقة بشكل عام، بما في ذلك ليبيا والسودان".

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