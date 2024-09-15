وسط أجواء متوترة.. نتنياهو يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

المصدر: د ب أ

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن نتنياهو سيشارك مجدداً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك هذا العام. ومن المقرر أن يصل نتنياهو إلى نيويورك في 24 سبتمبر، على أن يعود إلى إسرائيل بعد أربعة أيام.

تأتي زيارة نتنياهو في وقت تتسم فيه الأجواء بالتوتر، حيث من المتوقع أن تلقي الحرب المستمرة في قطاع غزة بظلالها على مشاركته في الاجتماعات هذا العام. وتأتي هذه الزيارة في ظل انتقادات متزايدة من قبل العديد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه السياسات الإسرائيلية، إضافة إلى الدعم الدولي المتزايد للفلسطينيين.

ويُذكر أن نتنياهو ألقى كلمات عدة مرات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان آخرها في العام الماضي.

وفي مايو الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأغلبية ساحقة يمنح فلسطين صفة مراقب، ما يوسع من مشاركتها في الاجتماعات الدولية دون منحها حقوق التصويت.

سيكون من اللافت أن يتناول نتنياهو في كلمته هذا العام القضايا المتصلة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، في ظل الوضع الراهن والحالة الإنسانية في غزة، والتي تشكل محوراً أساسياً للانتقادات الدولية.

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