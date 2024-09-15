الكرملين: بوتين يتروى قبل أي رد على السياسات الغربية

المصدر: د ب أ

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أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين من هيئة عموم روسيا للإذاعة والتليفزيون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسم عادةً بالتروّي قبل اتخاذ أي ردود فعل على السياسات الغربية، رغم الخيارات الصارمة التي يتم بحثها من قبل الخبراء الروس.

عند سؤاله عن إمكانية أن يكون الوقت قد حان لمناقشة ردود فعل روسيا الرسمية على ما وصفه بالعدوان الغربي، بما في ذلك تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، أشار بيسكوف إلى أن روسيا تمتلك عددًا كافيًا من المتخصصين والخبراء الكفؤين الذين يناقشون هذه القضايا بفعالية. وأضاف، "أعتقد أن هذا يكفي في الوقت الراهن"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

كما ذكر بيسكوف مقابلة صحفية حديثة مع سيرجي كاراجانوف، الرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، الذي عرض موقفه المعروف بشأن استخدام الأسلحة النووية كإجراء استباقي لتخويف الأعداء المحتملين لروسيا. وأكد بيسكوف، "لدينا ما يكفي من مثل هذه المناقشات، ولكن الرئيس بوتين يتروى كثيرًا قبل اتخاذ أي رد."

تصريحات بيسكوف تأتي في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين روسيا والغرب، حيث يتم تناول موضوعات حساسة تتعلق بالأمن الدولي والاستراتيجيات العسكرية.

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