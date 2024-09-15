زيلينسكي: التأخير في توريد الأسلحة يفاقم الخسائر الأوكرانية

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) تم بثها اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تواجه خسائر كبيرة بسبب التأخير الحاد في وصول الأسلحة الغربية اللازمة لتسليح قواتها بشكل مناسب.

وأوضح زيلينسكي أن تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا، بما في ذلك حول مدينة بوكروفسك، يشكل تهديداً كبيراً، حيث قد يتيح الاستيلاء على هذا المركز الاستراتيجي فرصاً لموسكو لفتح خطوط هجوم جديدة. وصرح بأن الوضع في المنطقة الشرقية صعب للغاية، حيث إن نصف الألوية الأوكرانية هناك غير مجهزة بشكل كافٍ.

وقال الرئيس الأوكراني، الذي تحدث باللغة الإنجليزية: "نخسر العديد من الجنود بسبب نقص المعدات. لا تتوفر لدينا مركبات مسلحة، ولا مدفعية، ولا قذائف مدفعية". وأشار إلى أن حزم المساعدات العسكرية التي وعدت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية تصل ببطء، مضيفاً "نحتاج لتجهيز 14 لواء، ولكن حتى الآن لم نتمكن من تجهيز سوى أربعة ألوية".

في هذا السياق، أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم السبت، أن واشنطن تستعد لإرسال حزمة مساعدات جديدة وكبيرة لأوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر لعرض خطة تهدف إلى إنهاء الصراع.

وقال زيلينسكي إن أكبر مخاوفه هو ألا يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأثير الحرب في الشعب الروسي، مضيفاً "إذا جعلنا أوكرانيا قوية، ستجدون بوتين يجلس ويتفاوض".

كما سيجدد زيلينسكي مطالبته للولايات المتحدة بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية طويلة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

وأوضح لشبكة (سي.إن.إن) أن كييف بحاجة إلى هذا الإذن؛ نظراً لأن الطائرات الروسية التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية بدأت تعمل من مسافة تصل إلى 500 كيلومتر من خطوط الجبهة، مقارنةً بمسافة 150 كيلومتراً في السابق.

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