رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة متهمة بقتل بائع بقالة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت محكمة في بنغلاديش، اليوم، موعد 15 أكتوبر المقبل، لتقديم تقرير التحقيق في قضية تم رفعها ضد رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة وستة آخرين، بتهمة قتل بائع بقالة في 19 يوليو، بمنطقة محمدبور، في دكا، خلال حركة الطلاب المناهضة للتمييز.

وحدد قاضي محكمة دكا زكي الفارابي الموعد؛ لأن ضابط التحقيق في القضية لم يتمكن من تقديم التقرير اليوم، وذلك بحسب صحيفة «دكا تريبيون» اليوم.

وكان أمير حمزة شاتيل، أحد سكان منطقة محمدبور، قدَّم التماساً برفع دعوى قتل لدى محكمة دكا الكبرى، برئاسة قاضي المحكمة، راجيش تشودري، ضد الشيخة حسينة وآخرين في 13 أغسطس الماضي.

وهذه هي قضية القتل الأولى التي تم رفعها ضد الشيخة حسينة، بعد استقالتها وفرارها من البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس الماضي.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت، نقلاً عن تقارير إعلامية وعن الحركة الاحتجاجية، أنه جرى الإبلاغ عن نحو 400 وفاة من 16 يوليو إلى 4 أغسطس، بينما تردد أن نحو 250 شخصاً قُتلوا خلال موجة التظاهرات الجديدة بين الخامس والسادس من أغسطس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز