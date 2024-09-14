روسيا : أمريكا أعطت أوكرانيا "شيكاً" على بياض لاستخدام أسلحة بعيدة المدى وردنا سيكون قاسياً

المصدر: د ب أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الولايات المتحدة أعطت كييف شيكا على بياض وتفويضا كاملا لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى لشن ضربات فى عمق الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن ردود فعل موسكو ستكون "شديدة القسوة".

وأضاف ريابكوف: " لقد قال الرئيس الروسي كل شيء حول هذا الموضوع. القرار (للسماح لكييف بشن الهجمات) موجود هناك ، وتم إعطاء شيكا على بياض وتفويضا كاملا وتسهيلات لعملاء كييف. لذلك، سنرد بشكل عنيف. هناك عنصر من المخاطرة الجادة هنا، لأن المعارضين في واشنطن ولندن وأماكن أخرى يقللون بوضوح من درجة خطورة اللعبة التي يواصلون لعبها"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما أضاف نائب الوزير في وقت سابق لوكالة تاس على هامش قمة وسائل الإعلام لمجموعة البريكس، أن روسيا تعرف أن الغرب قد اتخذ بالفعل قرارات بشأن الضربات فى عمق الأراضي الروسية وأرسل الإشارات المناسبة إلى كييف.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا لن تقدر على ضرب العمق الروسي بدون دعم الغرب، وذلك بسبب احتياجها إلى المعلومات الاستخباراتية من الأقمار الاصطناعية والمهام الجوية لفعل ذلك.

كما ذكر الرئيس الروسي أن دول الناتو لا تناقش ببساطة استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية طويلة المدى، ولكنها تقرر بشكل أساسي ما إذا كانت ستنخرط بشكل مباشر في النزاع الأوكراني. وأشار إلى أن موسكو ستتخذ قرارات بناء على التهديدات التي ستظهر للاتحاد الروسي.

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