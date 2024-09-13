البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا لاستخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض إن واشنطن لا تعتزم إعلان أي سياسة جديدة بشأن أوكرانيا واستخدامها صواريخ بعيدة المدى اليوم "الجمعة."

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "لا توجد تغييرات في رؤيتنا بشأن تزويد أوكرانيا بقدرات هجومية بعيدة المدى لاستخدامها داخل روسيا".

وأضاف كيربي "لا أتوقع أي إعلان كبير في ذلك الصدد" من مناقشات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض "الجمعة".

يناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه منذ شهور للسماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ الغربية مثل أتاكمز الأمريكية بعيدة المدى وصواريخ ستورم شادوز البريطانية إلى عمق روسيا.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تحمل محمل الجد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي مفاده أنه سيعتبر الغرب ضالعا مباشرة في الصراع إذا أطلقت أوكرانيا أي صواريخ غربية بعيدة المدى على روسيا. واضاف أن هذا ليس موقفاً جديداً من بوتين.

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