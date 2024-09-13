الجيش الروسي يؤكد تدمير 20 طائرة مسيَّرة أوكرانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض وتدمير 20 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال الليل فوق ست مناطق روسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، وذلك وفقاً لوكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأضافت أن «أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت عشرين طائرة مسيَّرة أوكرانية، ثماني فوق أراضي منطقة بريانسك، وأربعاً فوق أراضي منطقة بيلجورود، وثلاثاً فوق أراضي منطقة كورسك، وطائرتين فوق أراضي منطقتي سمولينسك وأوريول، وواحدة فوق إقليم منطقة كالوجا».

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