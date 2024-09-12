أوكرانيا تعلن إسقاط 44 مسيَّرة أطلقتها روسيا ليلاً

المصدر: رويترز

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، أنها أسقطت 44 من أصل 64 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضافت، في بيان نُشر على تطبيق المراسلة «تلغرام»، أن القوات الروسية استخدمت أيضاً خمسة صواريخ.

كان الكرملين قد توعَّد بالرد على أوكرانيا في حال رُفعت القيود عن استخدامها الصواريخ.

وأكد الكرملين، أمس، أنه سيردّ «بشكل مناسب»، إذا رفعت الولايات المتحدة القيود التي تفرضها على أوكرانيا بشأن استخدام الصواريخ التي زوّدتها إياها، لضرب أهداف داخل روسيا، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه «يدرس ذلك».

ورداً على سؤال عن رد الكرملين على خطوة مماثلة، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «سيكون مناسباً».

وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان في حد ذاته «رداً» على دعم الغرب لكييف.

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