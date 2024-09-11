بايدن يدعو إلى محاسبة كاملة بعد مقتل أمريكية بالضفة الغربية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضرورة محاسبة كاملة بعد مقتل أمريكية بالضفة الغربية، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنها تعرَّضت لإطلاق نار غير متعمَّد من قواته.

وأكد بايدن، اليوم أن على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار واقعة مثل إطلاق النار الذي أودى بحياة ناشطة أمريكية كانت تشارك في احتجاج مناهض للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واصفاً مقتل الناشطة عائشة نور إزجي إيجي بأنه «غير مقبول بالمرة».

وذكر، في بيان، أنه على الرغم من تحمُّل إسرائيل مسؤولية مقتلها، فإن الحكومة الأمريكية تتوقع استمرار الاطلاع على التحقيق الجاري حول ملابسات إطلاق النار.

وقال بايدن: «يتعين إجراء محاسبة كاملة. ويتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع أبداً».

وقُتلت الأمريكية التركية عائشة نور (26 عاماً) بالرصاص يوم الجمعة الماضي، في أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية ببلدة بيتا قرب نابلس حيث يتعرض الفلسطينيون لهجمات متكررة من مستوطنين يهود منتمين إلى اليمين المتطرف. وقالت إسرائيل إن مقتلها كان غير متعمد.

وندد بايدن أيضاً بالعنف الذي تشهده الضفة الغربية، وذلك بعد يوم من مطالبة مسؤولين أمريكيين كبار بمراجعة النهج العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال: «سأواصل دعم السياسات التي تحاسب جميع المتطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، على تأجيج العنف وإعاقة السلام».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز