الإسعاف الإسرائيلي: إصابات خلال عملية دهس شمال رام الله

المصدر: د ب أ

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أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم، عن إصابات من جراء عملية دهس نفَّذها فلسطيني عند مفترق جفعات أساف شمال رام الله.

ووفق موقع «0404» الإسرائيلي، «تم القضاء على الإرهابي».

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب بإصابات خطرة، فيما يشتبه أنه عملية دهس، بالقرب من مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية اليوم.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على سائق شاحنة وقود حاول دهسهم، وأقيمت حواجز على الطرق وإغلاق الطريق، في حين فُحصت الشاحنة لمعرفة ما إذا كانت تحمل متفجرات.

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