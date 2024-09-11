أوكرانيا تؤكد إسقاط 20 طائرة روسية مسيَّرة الليلة الماضية

المصدر: رويترز

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أكدت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 20 من أصل 25 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية، موضحةً، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، أن القوات الروسية استخدمت أيضاً تسعة صواريخ في الهجوم.

وواصلت القوات الروسية تقدمها في مقاطعة دونيتسك بوتيرة ثابتة، رغم الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، الذي هدف أساساً إلى إبطاء التقدم الروسي في جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها تمكنت من السيطرة على 4 بلدات في دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها مجموعة من وحدات قوات الجنوب يوغ تم السيطرة على بلدات كراسنوغوروفكا وغريغوروفكا وغاليتسينيفكا وفوديانيوي الواقعة في دونيتسك.

وبحسب البيان، تعد كراسنوغورفكا مركزاً لوجستياً مهماً للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى وجود مصانع للإنتاج الصناعي، وتوجد قواعد للقوات الأوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية المختلفة، مضيفةً أن بهذه الخطوة فقد الجيش الأوكراني القدرة على استعادة الدبابات المتضررة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بلدة غاليتسينيفكا تقع على بعد 5 كيلومترات شرق أوكراينسك و3 كيلومترات جنوب غرب كارلوفكا، مؤكدة أن السيطرة عليها يساهم بوصول القوات الروسية إلى أوكراينسك من الشرق.

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