ألمانيا.. خلل تكنولوجي كبير يتسبب في تأخيرات طويلة في السكك الحديدية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد ركاب قطارات السكك الحديدية الألمانية لتأخيرات طويلة بعدما تسبب خلل كبير في تكنولوجيا المعلومات في انقطاعات كبيرة للخدمات بوسط ألمانيا، حسبما ذكرت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية اليوم السبت.

وأشارت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المهندسين يعملون بأقصى سرعة لحل المشكلة.

وقالت الشركة الإقليمية "دي بي ريجيو" إن حركة مرور القطارات الإقليمية وفي القطارات الكهربائية "إس- بان" بمنطقة راين- ماين تضررت بسبب المشكلات السيبرانية.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز