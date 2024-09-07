ألمانيا تطرد نصف اللاجئين بشكل غير مشروع في النصف الأول من 2024

المصدر: د ب أ

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أفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن الشرطة الاتحادية قامت عند الحدود الوطنية بإعادة أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث جاءوا.

جاء ذلك في رد من الوزارة على سؤال من نائبة في البرلمان عن حزب اليسار.

ووفقًا للبيانات، أعادت الشرطة الاتحادية في مجمل عام 2023 حوالي 28% من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى الدول المجاورة.

وتم تسجيل 42 ألف و307 حالة دخول غير قانوني على الحدود الألمانية خلال النصف الأول من هذا العام، وتم إعادة 21 ألف و611 شخصا منهم من حيث جاءوا. وفي عام 2023، أوقفت الشرطة الاتحادية 127 ألف و549 شخصا دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، وأعادت الشرطة 35 ألف و618 شخصا منهم من حيث جاءوا. وازدادت حالات الطرد هذه بشكل خاص على حدود ألمانيا مع كل من بولندا والتشيك.

في الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء على الحدود. ففي العام الماضي، تم تقديم طلبات لجوء من قبل حوالي 45% من الأشخاص الذين تم إيقافهم، بينما في النصف الأول من عام 2024، قدم حوالي 23% فقط من الأشخاص طلبات لجوء.

وقالت نائبة حزب اليسار مقدمة السؤال:" طالما أن الحكومة ترفض توثيق ما إذا كان ينبغي تقديم طلب لجوء على الحدود أم لا، فأنني أفترض أن طلبات اللجوء سيتم تجاهلها في الواقع من أجل تسهيل إعادة الأشخاص مباشرة من حيث جاءوا. ولا يمكن تفسير هذه الأرقام بغير ذلك."

وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمرت في أكتوبر الماضي بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا؛ وأخطرت المفوضية الأوروبية بذلك. أما على الحدود البرية مع النمسا، فهناك عمليات تفتيش ثابتة قائمة بالفعل منذ عام 2015.

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