أوستن يتجاهل مطالب زيلينسكي باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب العمق الروسي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاهل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مطالب أوكرانيا بالسماح لها باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى ضد أهداف في داخل العمق الروسي.

وقال أوستن في ختام اجتماع مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "لا أظن أن هناك قوة واحدة قادرة على حسم الحرب".

وأضاف أوستن، إن ساحة المعركة الحالية أظهرت أن روسيا نقلت طائرات معينة باستخدام قنابل انزلاقية خارج نطاق مدى أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى (اتاكمز) الأمريكية.

وتفادى أوستن الإجابة على سؤال لصحفي عن تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن هناك أهدافاً استراتيجية في روسيا يمكن ضربها بأسلحة بعيدة المدى.

وقال أوستن إن هناك طرقاً عديدة لمهاجمة العديد من الأهداف في روسيا وأوكرانيا: "وعلى سبيل المثال بالمسيرات.. أعتقد أنه في المستقبل المنظور سنضمن مواصلة التركيز على مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها بشكل فعال".

وكان زيلينسكي قد دعا في وقت سابق إلى الحصول على أسلحة بعيدة المدى - ومنحه حرية استخدامها في توجيه ضربات ضد أهداف في المناطق الروسية البعيدة.

كما أعلن أوستن عن منح المزيد من المساعدات العسكرية التي يبلغ مجموعها نحو 250 مليون دولار (نحو 225 مليون يورو) لأوكرانيا للدفاع ضد الحرب العدوانية الروسية.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، قدمت الولايات المتحدة عدة دفعات من المساعدات العسكرية، على مراحل، بعد أن أفرج الكونغرس الأمريكي عن أموال جديدة لكييف بلغ مجموعها نحو 61 مليار دولار في نهاية أبريل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز