جروسي: من المحتمل هدم برج التبريد في محطة زابوريجيا النووية

المصدر: د ب أ

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من المرجَّح أن تكون هناك حاجة إلى هدم برج التبريد الذي تضرر في حريق بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، خلال زيارة للمحطة أمس: «هذا البرج الكبير غير قابل للاستخدام في المستقبل؛ لذلك من المحتمل أن يتم هدمه في وقت ما في المستقبل».

وكان برج التبريد بأكبر محطة طاقة نووية في أوروبا قد تضرر خلال حريق في أغسطس الماضي.

واتهمت أوكرانيا الروس بالتسبب في اندلاع الحريق، في حين قالت إدارة المحطة التي عيَّنتها روسيا وإدارة منطقة زابوريجيا إن هجوماً أوكرانياً بطائرة «درون» هو سبب الحريق.

وكان جروسي قد قال، في وقت سابق، إن الضرر الذي لحق ببرج التبريد لم يقوّض سلامة ستة مفاعلات لا تعمل حالياً في المحطة.

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