هونغ كونغ تصدر تحذيراً من إعصار ياجي.. وإغلاق مدارس وإلغاء رحلات طيران

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن تصدر هونغ كونغ أعلى ثالث تحذير من العواصف اليوم، مع اقتراب إعصار ياجي من ضواحي المدينة وجنوب الصين، حيث تتأهب المناطق الساحلية للتعرض لرياح مدمرة وأمطار غزيرة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مركز التحذير من المشترك من الأعاصير القول إن إعصار ياجي يحمل رياحاً تسير بسرعة 241 كيلومتراً في الساعة.

وتعادل قوة الإعصار إعصاراً من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون، الذي يقيس قوة الأعاصير، وهو ما يعني أنه عاصفة قوية لديها القدرة على إحداث ضرر كارثي.

وقد أغلقت هونغ كونغ دور الحضانة والمدارس الخاصة بالأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة اليوم، في حين ألغت شركة هونغ كونغ إكسبريس إيروايز للطيران منخفض التكاليف ست رحلات اليوم.

ويُذكر أن إعصار ياجي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصاً في الفلبين، واضطر الآلاف إلى الفرار من منازلهم، قبل أن يتحرك نحو بحر الصين الجنوبي.

وقال التلفزيون المركزي الصيني إن مدينة هايكو في جزيرة هاينان ستغلق المدارس والمصانع ومحال البقالة ابتداءً من اليوم استعداداً لإعصار ياجي.

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