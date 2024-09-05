روسيا: سنستهدف وسائل الإعلام الأمريكية رداً على التحرك ضد آر.تي

المصدر: رويترز

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن موسكو ستستهدف وسائل الإعلام الأمريكية ردا على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شبكة آر.تي الحكومية الروسية.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء اتهامات بغسل الأموال إلى اثنين من موظفي آر.تي على صلة بما وُصف بأنه مخطط لاستئجار شركة أمريكية لإنتاج محتوى إلكتروني للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ووصفت زاخاروفا هذه الخطوة بأنها "حملة شعواء" هدفها إثارة ذعر الشعب الأمريكي.

وأضافت زاخاروفا "سيكون هناك رد على تصرفات السلطات الأمريكية التي تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها في مجالات توفير حرية الوصول إلى المعلومات والتعددية الإعلامية".

وذكرت أن موسكو قد تقوم باتخاذ الإجراءات ذاتها التي اتخذتها واشنطن أو قد تتخذ إجراء آخر.

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