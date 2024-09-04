نتنياهو: إسرائيل باقية بمحور فيلادلفيا لحين ضمان عدم استخدامه للتهريب

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن تسحب قواتها من منطقة الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر، والمعروفة بشريط "محور فيلادلفيا"، حتى يتم ضمان عدم استخدام المنطقة كشريان حياة لحركة (حماس).

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده في القدس: "إلى حين تحقيق ذلك، نحن (باقون) هناك". وأكد أن الحفاظ على السيطرة العسكرية في هذه المنطقة يعد ضرورياً لمنع أي دعم قد تصل إليه حماس عبر هذه الحدود.

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