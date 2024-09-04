الصين لطلاب الجامعات: نساء فاتنات ورجال بملامح جذابة قد يغرونكم للتجسس

المصدر: رويترز

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نصحت أعلى هيئة للاستخبارات في الصين الطلاب الذي لديهم إمكانية وصول إلى معلومات حساسة بتوخي الحذر من "الرجال ذوي الملامح الجذابة والنساء الفاتنات" الذين قد يتلاعبون بمشاعرهم في مسعى لاجتذابهم للتجسس لصالح جهات أجنبية، وهو ما يعرض الأمن القومي للخطر.

وأصدرت وزارة أمن الدولة الصينية اليوم الأربعاء تحذيرات مفصلة للطلاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (وي تشات)، مشيرة إلى أن هناك طرقا متعددة يمكن من خلالها التلاعب بهم واستدراجهم لتقديم معلومات حساسة.

وأفادت بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية أسفرت عن اكتشاف عمليات استقطاب موجهة للطلاب الشباب بشكل خاص ينفذها عناصر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وأضافت "يستغلون الفضول القوي للشباب ورغبتهم في تجربة أشياء جديدة".

وتشدد الصين الإجراءات ضد التهديدات المحتملة لأمنها القومي إذ أصدرت عدة تحذيرات هذا العام لمواطنيها وكشفت عن حالات تجسس رصدتها.

وقالت الوزارة إن العاملين في وكالات المخابرات الأجنبية يستهدفون طلاب الجامعات الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات بحثية علمية سرية وحساسة، ويتنكرون في هيئة باحثين جامعيين وموظفين في مؤسسات للبحث العلمي وشركات استشارات.

وأضافت أنهم يغوون الطلاب الشباب "بفرص عمل بدوام جزئي وبأجر مرتفع تحت مسمى أبحاث السوق والتبادل الأكاديمي"، حتى أنهم يظهرون للشباب والشابات "كرجال بملامح جذابة ونساء فاتنات، ويبدون لهم مشاعر حب دافئة واهتماما لاستدراج الطلاب إلى فخ الحب المزيف".

ولم تقدم وكالة الاستخبارات تفاصيل محددة عن أي جهات أجنبية تستهدف الطلاب. كما لم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب منها.

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