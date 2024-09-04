الكرملين: أجندة الغرب تجبر روسيا على ضرورة تغيير عقيدتها النووية

المصدر: د ب أ

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نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الأربعاء إن تصعيد الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا وتصرفات "الغرب المتكتل" فرضت على روسيا ضرورة مراجعة عقيدتها النووية.

وقالت روسيا في الآونة الأخيرة إنها تستعد لإجراء تعديلات على السياسة التي تحدد ظروف استخدامها للأسلحة النووية، لكنها لم توضح تفاصيل التغديلات بعد.

وتنص العقيدة النووية الروسية القائمة، المنصوص عليها في مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2020، على أن من حق روسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة شن عدو لهجوم نووي عليها أو تعرضها لهجوم عادي يهدد وجود الدولة.

وقال بيسكوف لوكالات أنباء إن التعديلات تأتي "على خلفية التحديات والتهديدات التي تثيرها دول ما يسمى بالغرب المتكتل".

وأضاف أن موسكو تأخذ في الاعتبار احتمال استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى زودتها بها الولايات المتحدة في شن هجمات داخل العمق الروسي.

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