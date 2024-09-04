الدفاعات الجوية الروسية تسقط أربع طائرات مسيرة أوكرانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك والبحر الأسود الليلة الماضية.

وقالت الوزارة إنه "تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في روسيا باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين الليلة الماضية. دمرت الدفاعات الجوية المناوبة أربع طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين، منها اثنتان فوق مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك وأخرى فوق البحر الأسود"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق مسيرة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

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