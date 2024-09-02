ترامب: كان لي "كل الحق" في التدخل في انتخابات 2020

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه كان له "كل الحق" في التدخل في انتخابات 2020. ويواجه ترامب اتهامات اتحادية وحكومية بمحاولة تغيير مسار خسارته انتخابات 2020 لصالح الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت أمس الأحد: "من سمع أنك متهم بالتدخل في انتخابات رئاسية، حيث لك كل الحق في القيام بذلك؟".

وتتهم لائحة اتهام اتحادية ترامب بالاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة. وواجه ترامب لائحة اتهام اتحادية منقحة الشهر الماضي تتهمه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 بشكل غير قانوني.

ويواجه ترامب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث اتُهم أيضاً بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يُستخدم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتنبع هذه القضية، المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية في دور المدعي العام، من مكالمة هاتفية في الثاني يناير 2021، حث فيها ترامب كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على "إيجاد" ما يكفي من الأصوات لعكس خسارته الضيقة في الولاية. ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.

ولم يذكر ترامب، المرشح الجمهوري الحالي للرئاسة، ما إذا كان سيقبل دون شروط نتائج انتخابات الخامس من نوفمبر، إذا فازت بها منافسته الديمقراطية كاملا هاريس.

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