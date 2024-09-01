ديمقراطيون بأمريكا يحثون على التوصل لهدنة في غزة بعد انتشال جثث رهائن إسرائيليين

المصدر: رويترز

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جدد عدد من المشرعين من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) بعد مقتل ست رهائن في نفق بقطاع غزة، بينما انتقد جمهوريون الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لعدم تقديم دعم أقوى لإسرائيل.

وانتشلت إسرائيل جثث ست رهائن من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم، وهو ما أثار اليوم الأحد احتجاجات ودعوات للإضراب في إسرائيل بسبب الفشل في إنقاذهم.

وقال الجيش إن جثث هيرش جولدبرج بولين، وهو إسرائيلي أمريكي، وكرمل جات، وعيدن يروشالمي، وألكسندر لوبنوف، وألموج ساروسي، وأوري دانينو أعيدت إلى إسرائيل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع والدي جولدبرج بولين، راشيل جولدبرج وجون بولين، اللذين ظهرا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الشهر الماضي، لتقديم التعازي.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيعقد اجتماعا عن بعد اليوم الأحد مع عائلات رهائن أمريكيين محتجزين لدى حماس.

وقال السناتور الأمريكي الديمقراطي ديك دوربين في منشور على موقع إكس إنه "منفطر القلب ومصدوم" بسبب أنباء وفاة جولدبرج بولين، وهو ما يتفق مع مشاعر مسؤولين ومشرعين أمريكيين آخرين.

وقال دوربين، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ: "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور يسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة... وتحويل رؤية للسلام والاستقرار إلى حقيقة" ووصف تلك الرؤية بأنها صعبة المنال ومهملة منذ فترة طويلة.

ولم يحث مشرعون من الحزب الجمهوري اليوم الأحد على زيادة الضغط والجهود لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار لكن بعضهم وجه انتقادات لإدارة بايدن-هاريس بسبب عدم تقديمها الدعم بالقوة الكافية لإسرائيل.

وقال السناتور الجمهوري توم كوتون "يواصلون تشجيع حماس وزيادتها جرأة" بدعوتهم لوقف إطلاق النار.

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