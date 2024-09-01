عمليات بحث بلا جدوى عن مروحية روسية تحمل 22 شخصاً

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثر من 60 فرداً تحدَّوا الرياح الشديدة والأمطار، اليوم، للبحث عن طائرة هليكوبتر روسية اختفت في اليوم السابق، وعلى متنها 22 شخصاً، في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، عبر «تلغرام»، أنه تم نشر سبع مجموعات متخصصة في حالات الطوارئ من رجال الإنقاذ والحراس والمتطوعين لمحاولة تحديد موقع الطائرة الهليكوبتر مي-8تي التي أقلعت من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاجيتس.

وقالت الوزارة وخدمات الأرصاد الجوية في المنطقة، عبر «تلغرام»، إن شبه جزيرة كامتشاتكا، التي تبعد 7100 كيلومتر شرقي موسكو، تعرضت لإعصار مطلع الأسبوع، وليس من المتوقع أن تتراجع حدة الأمطار قليلاً إلا بحلول نهاية اليوم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن سيرجي ليبيديف، وزير الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، أن «عمليات البحث لم تحقق أي نتائج حتى الآن».

وقال الوزير: «الطريق صعب للغاية، ولا يمكن التحرك إلا سيراً على الأقدام».

وأضاف أن سفوح سلسلة الجبال في منطقة البحث مغطاة بأشجار الصنوبر القزم والأشجار، ما يجعل استخدام المعدات مستحيلاً.

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