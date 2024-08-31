صاعقة برق تتسبب في إغلاق محطة للطاقة النووية في أرمينيا

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمينية أن إن صاعقة برق تسببت في إغلاق محطة الطاقة النووية الوحيدة في أرمينيا.

وأوضحت الوزارة، اليوم، أن المحطة تعرضت للصاعقة الساعة 0955 مساء (1755 بتوقيت غرينتش)، أمس، مؤكدةً أنها توقفت عن العمل، وذلك بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة: «السبب كان صاعقة برق، ما دفع أنظمة السلامة في المحطة إلى تحويلها إلى وضع الإغلاق الآمن».

وذكرت وكالة إنترفاكس أن العاملين في المحطة يعملون على إعادة تشغيلها.

وتشرف الحكومة الأرمينية على المحطة التي تبعد بنحو 25 كيلومتراً عن العاصمة يريفان.

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