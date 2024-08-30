مستشار زيلينسكي يتراجع عن تصريحاته بخصوص النفط الروسي

المصدر: د ب أ

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تراجع ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تصريحات سابقة له اليوم الجمعة، بأن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين، من خلال خطوط أنابيبها، إلى الاتحاد الأوروبي، في نهاية هذا العام.

وفي البداية ، قال بودولياك في مقابلة مع موقع قناة "نوفيني دوت لايف" إن التعاقد الحالي ينتهي في نهاية العام، ورغم أن الاتفاق لا يمكن إلغاؤه بشكل أحادي الجانب، إلا أنه "ليس هناك أي شك أنه سينتهي في الأول من يناير 2025 ".

وعدل بودولياك بيانه في وقت لاحق، قائلا إن أوكرانيا ستسمح باستمرار شحنات النفط الروسي - ولكن ليس الغاز - إلى أوروبا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بعض هذه العقود صالحة حتى عام 2029.

وقال بودولياك إن هذه الاتفاقيات القائمة ستحترم لأن كييف تدرك أن التكتل لا يزال يعمل على تنويع إمداداته النفطية.

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