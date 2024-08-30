الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 قرى جديدة في شرق أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الروسي الجمعة سيطرته على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه على القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا وتفتقر إلى القوة النارية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقرير يتصل بالأسبوع الماضي إنها استولت على ثلاث بلدات صغيرة لم يتم ذكرها حتى الآن: نوفويلاني وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وسينكيفكا في منطقة خاركيف.

وتقع قرية نوفويلاني على بعد حوالى عشرين كلم جنوب شرق مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه القوات الروسية منذ عدة أسابيع في سياق تقدمها.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الجمعة خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو "يبقى الوضع الأكثر صعوبة في اتجاه بوكروفسك. روسيا تحاول اختراق دفاعات قواتنا. لكن في الوقت الحالي، تم صد الهجمات".

وأعلن من جانب آخر أن الهجوم الأوكراني يتواصل في منطقة كورسك الروسية مؤكدا أن قوات كييف تقدمت "بما يصل إلى كيلومترين في قطاعات معينة" خلال الساعات ال24 الماضية.

رغم هذا الهجوم المباغت الذي شنته كييف في 6 أغسطس في منطقة كورسك، تواصل موسكو تحقيق مكاسب بانتظام في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تبقى مركز المعارك.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بأن الوضع "صعب جدا" بالنسبة للجيش الأوكراني قرب بوكروفسك، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهجوم في روسيا يتيح تخفيف الضغط في شرق بلاده.

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