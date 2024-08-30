استعدادات في التشيك لتفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية

المصدر: د ب أ

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يعتزم خبراء المتفجرات في التشيك تفجير قنبلة جوية غير منفجرة، تعود للحرب العالمية الثانية، تم العثور عليها على أرض مصفاة «ليتفينوف» للنفط قبل عدة أيام.

ومن المتوقع أن يتم التفجير اليوم نحو الساعة 12 ظهراً، حسب «إذاعة براغ» التشيكية اليوم.

وأوضحت الشرطة، على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنها سوف توسع المحيط الأمني حول الموقع من 1500 إلى 2000 متر، مشيرةً إلى أنه سيتم إغلاق الطريق من منطقتي «موست» حتى «ليتفينوف» حول المجمع الكيميائي، ولن يتم السماح بعبور القطارات الخفيفة (الترام).

وذكر متحدث باسم شركة أورلين أونيبترول، التي تملك المنشأة، أنه لم يتم السماح لأي موظف بالوجود في مباني المنشأة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، اليوم، وذلك حسب وكالة أنباء التشيك.

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