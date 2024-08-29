وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لمناقشة حربي أوكرانيا وغزة

المصدر: د ب أ

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يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة الأزمات في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا.

يُعتبر هذا الاجتماع غير رسمي، مما يعني أنه من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات رسمية. سيرأس الاجتماع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

كان من المقرر في الأصل عقد الاجتماع في بودابست، ولكن تم نقله إلى بروكسل احتجاجًا على لقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل يوليو.

تبدأ جلسة الاجتماع بمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حيث يأتي هذا بعد عامين ونصف العام على الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، وقد فاجأت كييف العالم هذا الشهر بشن هجوم على روسيا في منطقة كورسك.

بعد ذلك، سيجتمع الوزراء لتناول غداء عمل مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمناقشة علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا و"القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك"، وفقًا لبيان صادر عن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.

النقطة الثالثة في جدول الأعمال هي جهود التوصل إلى هدنة واتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، وسينضم إلى الوزراء سيجريد كاج، التي تنسق جهود الأمم المتحدة الإنسانية في غزة.

أخيرًا، سيناقش وزراء الخارجية الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 28 يوليو. وكانت المحكمة العليا في البلاد قد قضت الأسبوع الماضي بإعادة انتخاب الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، لكن دولًا مثل الولايات المتحدة وبيرو والأرجنتين والإكوادور وبنما وأوروجواي وكوستاريكا تعتبر أن النتائج مزورة، وتدعي أن المرشح المعارض إدموندو جونزاليس هو الفائز الحقيقي.

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