هيئة الطيران الأمريكية تحقق في "خلل" خلال مهمة لـ "سبيس إكس"

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية الأربعاء أنها ستجري تحقيقا في "خلل" وقع خلال إطلاق صاروخ فالكون 9 من مركز الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقع الحادث خلال مهمة مجموعة ستارلينك 8-6 التابعة لشركة سبيس إكس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقالت الهيئة إن "الحادث يتعلق بفشل صاروخ فالكون 9 المعزز أثناء هبوطه على سفينة بدون طاقم في البحر"، مضيفة أنه لم ترد في البداية أي تقارير عن إصابات أو أضرار بالممتلكات العامة. وأضافت الهيئة: "تتطلب إدارة الطيران الاتحادية إجراء تحقيق".

ونتيجة لذلك، قد يتم تأجيل مهام أخرى.

وقالت شركة سبيس إكس إن فالكون 9 أطلق 21 قمرا اصطناعيا "ستارلينك" في الساعة 0348 صباحا بالتوقيت المحلي (0748 بتوقيت جرينتش) إلى مدار الأرض المنخفض، مشيرة إلى أن هذه كانت الرحلة الثالثة والعشرين للمرحلة الأولى من الصاروخ المعزز الذي يدعم هذه المهمة.

وذكرت الشركة أن إطلاقا ثانيا كان مخططا له سيتم تأجيله "لإتاحة الوقت للفريق لمراجعة بيانات هبوط الصاروخ المعزز من الإطلاق السابق".

وأضافت الشركة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيتم الإعلان عن تاريخ إطلاق جديد بمجرد توفره".

وهذا الحادث هو الثاني لشركة سبيس إكس في أقل من شهرين، حيث تسببت مشاكل في اشتعال المرحلة الثانية من دفع صاروخ فالكون 9 في يوليو في إيقاف إطلاق الصواريخ لمدة أسبوعين.

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