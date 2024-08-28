الذهب يتراجع بضغط ارتفاع الدولار.. والسوق تترقب بيانات تضخم أمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بضغط من ارتفاع الدولار، كما يترقب المستثمرون تقريراً مهماً للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2507.64 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولاراً في 20 أغسطس.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2542.80 دولاراً. وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: «يبدو أن السوق تنتظر دافعاً لتحفيز الصعود المحتمل فوق مستوى 2532 دولاراً».

وأضاف وونغ أن اتجاه الذهب سيظل قوياً في الأجل القريب مع إمكانية تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة جديدة. أما في الأجل الأبعد فقد يواجه الذهب مقاومة حول النطاق بين 2585 و2595 دولاراً.

ويترقب المشاركون في السوق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدورها يوم الجمعة.

وأبدى رئيس المركزي الأمريكي، جيروم بأول، الأسبوع الماضي، دعمه لبدء وشيك في خفض أسعار الفائدة، معبراً عن ثقته بأنه صار من الممكن الوصول بالتضخم للمعدل الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 29.63 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.80 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 962.11 دولاراً.

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