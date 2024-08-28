ألمانيا ترصد دخول قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي فوق سويسرا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث أن قمرا اصطناعيا من طراز "ستارلينك" دخل إلى الغلاف الجوي للأرض فوق سويسرا، موضحا أنه يمكن رؤيته بالعين من جنوب ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مركز الوضع الفضائي التابع للجيش الألماني أرسل هذه المعلومات للمكتب.

وفي مدن مختلفة في ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا، تلقت الشرطة مكالمات مساء أمس الثلاثاء من مواطنين لاحظوا توهج نار في السماء.

وتلقت مقرات الشرطة في مدن رافنسبورج وكونستانس وشتوتجارت تلك المكالمات، حسبما أعلن متحدثون بأسمائها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز