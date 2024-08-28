الحكم على "أول مثير للشغب" في أحداث اقتحام الكابيتول الأمريكي

المصدر: د ب أ

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صدر حكم بالسجن لمدة 53 شهرًا على "أول مثير للشغب" اقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 بتهمة الإخلال بالنظام المدني وارتكاب جنح، وفقًا لما أعلنه ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء.

وقال ممثلو الادعاء إن مايكل سباركس (47 عامًا) كان "أول شخص يدخل مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021"، مستشهدين بالأدلة.

حكم القاضي تيموثي كيلي على سباركس بالسجن لمدة 53 شهرًا، يتبعها 36 شهرًا من الإفراج المشروط، كما أمره بدفع غرامة قدرها ألفا دولار عن جناية الإخلال بالنظام المدني وجنح أخرى، بما في ذلك دخول مبنى محظور وارتكاب سلوك مشاغب ومزعج داخله، وذلك وفقًا لبيان ممثلي الادعاء.

وبحسب أرقام وزارة العدل الأمريكية، تم توجيه اتهامات لأكثر من 1488 فردًا بجرائم مرتبطة بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي منذ 6 يناير 2021.

في ذلك اليوم، اقتحم مؤيدون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل عنيف مقر الكونجرس في واشنطن، حيث كان من المقرر التصديق على هزيمته أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وقام الحشد، الذي حرضه ترامب بعد أن عقد تجمعًا للترويج لمزاعم غير مدعومة بشأن تزوير الانتخابات، باقتحام المبنى بعنف، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

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