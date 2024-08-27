وكالة الطاقة الذرية تحذر من خطر جسيم على محطة كورسك النووية الروسية

المصدر: رويترز

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حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، من احتمال وقوع حادث خطير في محطة نووية روسية بسبب القتال القريب منها بين القوات الروسية والأوكرانية.

وجاء تحذير جروسي بعد زيارته للمحطة في منطقة كورسك بغرب روسيا حيث اجتاحت القوات الأوكرانية الحدود قبل ثلاثة أسابيع والتي تقاتل القوات الروسية لطردها.

وأضاف جروسي للصحفيين: "خطر أو احتمال وقوع حادث نووي يبرز على مقربة من هنا".

وتابع أنه يرى أن المحطة ما زالت تعمل، ولكن "في الوقت نفسه، قد تصبح حقيقة أن المحطة تعمل أكثر خطورة من حيث اتخاذ إجراء ضدها في نهاية المطاف.. فعندما تعمل المحطة تكون درجة الحرارة أعلى بكثير، وإذا كانت هناك حالة اصطدام أو شيء يمكن أن يؤثر فيها، فستكون هناك عواقب وخيمة".

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا الأسبوع الماضي بمحاولة مهاجمة محطة كورسك، التي تضم أربعة مفاعلات سوفييتية بنفس التصميم الموجود في محطة تشيرنوبيل النووية التي أصبحت في عام 1986 مسرحاً لأسوأ كارثة نووية مدنية في العالم.

ولم ترد أوكرانيا بعد على الاتهامات الروسية بخصوص مهاجمة المحطة.

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